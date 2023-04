Fantacalcio, Fiorentina-Spezia: gol di Biraghi o autogol di Wisniewski? La decisione

La Fiorentina sblocca il risultato contro lo Spezia al Franchi e prova a mettere le basi per la sesta vittoria consecutiva in Serie A. Merito di Cristiano Biraghi che recupera palla e si lancia all’assalto, lasciando partire un cross che si infila in rete con l’aiuto del palo e soprattutto di una deviazione di Wisniewski. Sembrano esserci pochi dubbi per gli appassionati di fantacalcio: si tratta di autorete del terzino dello Spezia, come confermato dalla Lega Serie A che in un primo momento (pochi istanti in realtà) però aveva deciso di assegnare il gol a Biraghi.