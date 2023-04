Highlights Sassari-Treviso 81-68, basket Serie A1 2022/2023 (VIDEO)

Michele Muzzarelli

Il video con gli highlights di Sassari-Treviso 81-68, partita valevole per la venticinquesima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. Al Pala Serradimigni i padroni di casa rafforzano il quarto posto in classifica dominando per gran parte del match, salvo poi lasciare troppo spazio agli avversari nell’ultimo quarto. Il risultato finale così appare molto meno pesante rispetto a quanto visto in campo per 30 minuti.

