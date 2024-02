Fantacalcio, Fiorentina-Frosinone: gol di Ikone o autorete di Okoli? La decisione

La Fiorentina parte fortissimo al Franchi contro il Frosinone. Prima la rete di Belotti – la prima in viola -, poi il 2-0 siglato da Jonathan Ikone. A lui è stato attribuita la rete del raddoppio viola, ma c’è una deviazione provvidenziale che inganna Turati. La dinamica è chiara: Ikone sembra cercare il secondo palo (o persino un tiro cross), ma la deviazione di Okoli spiazza il portiere ciociaro. Il dubbio per gli appassionati di fantacalcio è chiaro: gol o autorete? La Lega Serie A ha inizialmente assegnato il gol ad Acerbi. Sportface.it vi terrà aggiornati in caso di modifiche. Ricordiamo che è autogol quando “un giocatore devia nella propria porta un tiro, un cross o un passaggio di un avversario non indirizzato nello specchio della porta”. Bisognerà valutare dunque la natura della conclusione di Ikone.

DECISIONE LEGA SERIE A: GOL IKONE