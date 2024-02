Ciclismo, Tour Oman 2024: Fisher-Black vince la seconda tappa e si porta al comando della generale

Finn Fisher-Black pigliatutto in Asia. Il corridore australiano dell’UAE Team Emirates ha infatti conquistato la seconda tappa del Tour of Oman 2024, la As Sifah-Qurayyat di 170,4 km. Vittoria prestigiosa che gli ha permesso di portarsi al comando della classifica generale, precedendo di 2″ l’americano Luke Lumperti (Soudal Quick-Step) e Diego Ulissi (UAE Team Emirates). La gara proseguirà nella giornata di lunedì 12 febbraio con la terza tappa, la Bid Bid-Eastern Mountain di 169,5 km.