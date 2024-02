Qualificazioni Atp Rotterdam 2024: Zeppieri si ferma a un passo dal main draw, vince Bergs

Per la terza settimana consecutiva, Giulio Zeppieri è stato sconfitto al turno decisivo di un tabellone di qualificazione. Dopo Montpellier e Marsiglia, l’azzurro non è riuscito a staccare il pass neppure per il main draw dell’Atp 500 di Rotterdam 2024. A sconfiggerlo è stato il belga Zizou Bergs, capace di imporsi per 6-3 7-5 in 1h37′ di gioco. Match complicato fin da subito per Zeppieri, troppo vulnerabile al servizio – appena il 56% di punti vinti con la prima e ben 13 palle break concesse, in sette turni diversi. L’azzurro ha comunque avuto le sue chance ed è stato bravo a tenere duro, riuscendo quasi a trascinare il secondo parziale al tie-break. Alla lunga, però, ha avuto la meglio Bergs, che vola così nel tabellone principale. A Zeppieri non resta che affidarsi ancora alla dea bendata e sperare di essere ripescato come lucky loser.