False fatture: assolti a Napoli De Laurentiis, Lotito e Galliani

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, il presidente della Lazio, Claudio Lotito, l’allora ad del Milan e ora al Monza, Adriano Galliani, l’ex proprietario della Fiorentina, Andrea Della Valle e l’allora patron del Chievo, Luca Campedelli, sono stati assolti nel processo a Napoli sull’uso di fatture per operazioni inesistenti. La settima sezione penale del tribunale partenopeo ha scagionato i protagonisti della vicenda che risale a ormai diversi anni fa, tanto che per un altro imputato, Ezequiel Lavezzi, è stata dichiarata la prescrizione. Per la stessa vicenda, il trasferimento dal Napoli al Psg, condannato a un anno Alessandro Moggi, figlio di Luciano. Lo riporta l’Agi.