Basket, fallisce il Kleb Ferrara: addio alla A2

E’ giunta la fine per il Kleb Basket Ferrara, la società dirà addio al campionato di A2 dopo 40 anni, a tre giornate dalla fine della stagione, dopo mesi di difficoltà economica. La società emiliana fu fondata nel 1982 con il nome di Pallacanestro Ferrara, numerosi i talentuosi americani scesi sul parquet della città come Terrell McIntyre, Andre Collins, Allan Ray e Sharrod Ford e allenatori di vaglia come Alessandro Finelli, Luca Dalmonte, Giorgio Valli, Alberto Martelossi. Dopo avere vinto l’allora Legadue nella stagione 2007-2008, e ottenuto un decimo posto nella massima serie nella stagione 2008-2009, nel 2017 la compagine estense ha assunto il nome di Kleb Basket Ferrara, l’ultima denominazione della squadra. Il fallimento adesso porterà all’annullamento di tutte le partite giocate, oltre al termine dei tesseramenti interni alla serie A2 previsto per il 3 marzo.