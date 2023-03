Argentina: biglietto con minacce a Messi e colpi di pistola contro il supermercato della moglie

Sotto minaccia Lionel Messi e moglie. Sarebbe stato vittima di colpi d’arma da fuoco il supermercato di Antonella Roccuzzo, all’alba di mercoledì, nella città di Rosario in Argentina. Secondo i media locali gli attentatori avrebbero lasciato nell’edificio anche un bigliettino con una minaccia diretta al Campione del Mondo: “Messi stiamo aspettando, Javkin è un narco, non ti proteggerà”. Il messaggio sembra alludere a una richiesta di pagamento non effettuata e fa riferimento anche al sindaco della città, Pablo Javkin.