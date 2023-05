Milan: la curva sud diserta la trasferta a Torino con la Juventus per il prezzo dei biglietti

La Curva Sud del Milan ha deciso di disertare la trasferta di Torino contro la Juventus, in programma il 28 maggio alle 15 allo Juventus Stadium. Il motivo sarebbe il prezzo troppo elevato dei biglietti, che si aggira intorno agli 80 euro, e la modalità di vendita dei tagliandi per il settore ospiti. Qui di seguito il comunicato ufficiale: “Domenica 28 maggio è in programma Juventus-Milan, partita fondamentale sia per la storica rivalità che per l’importanza del risultato per le sorti del nostro campionato. Tuttavia con grande dispiacere Curva Sud Milano e AIMC comunicano ufficialmente che diserteranno la trasferta e invitano tutti i tifosi rossoneri a fare altrettanto. La scelta è dettata dal prezzo folle dei biglietti imposto dalla Juventus e dalle modalità di vendita del settore ospiti. Che il calcio non sia più spettacolo da prezzi popolari è noto ormai da tempo, ma crediamo che ci sia un limite a tutto. La direzione intrapresa da molte società sui prezzi dei biglietti sta portando la gente lontano dagli stadi. Urge porre un tetto massimo al prezzo del biglietto dei settori ospiti e non solo, come accade ormai negli altri paesi. La tifoseria organizzata resta a Milano, invitiamo tutti i milanisti a fare altrettanto”.