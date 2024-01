Arrestato il fratellastro di Antonio Cassano: Giovanni “u ‘curt” vertice banda specializzata in furti in casa

Il fratellastro di Antonio Cassano, Giovanni detto “u ‘curt”, con il quale l’ex attaccante tra le altre di Milan, Inter, Roma e Real Madrid ha sempre dichiarato di non avere particolari rapporti, è stato arrestato quest’oggi insieme ad altre sette persone a Bari, come vertice di una banda criminale specializzata in furti in casa. Lo riporta La7, che sottolinea come i malviventi, con a capo proprio il 52enne già noto alle forze dell’ordine, utilizzavano chiavi sottratte alle vittime o riprodotte da un ferramenta complice, per poi penetrare negli appartamenti e svaligiarli.