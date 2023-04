Empoli, Zanetti: “Mantenere lucidità e consapevolezza. Sassuolo? Sfida difficile”

Paolo Zanetti ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domani contro il Sassuolo. “Sarà una sfida difficile perché sono forti. Domani la motivazione dovrà fare la differenza, ci proietteremo verso le sette partite che mancano. Vicario tornerà a essere titolare, recuperiamo anche Akpa Akpro e Fazzini anche se a mezzo servizio. Tornerà anche Bajrami, sono contento di ritrovarlo. Il gruppo si è amalgamato, ha armonia e siamo tutti quanti uniti”.

Il tecnico ha poi proseguito: “Non voglio parlare del passato, ma tutto è partito da Cremona, quella partita ci ha messo in una condizione che non pensavamo. Non dobbiamo perdere lucidità e consapevolezza perché abbiamo numerose partite con tanti punti in palio. Le critiche fanno parte del gioco, accettiamo tutto e lavoriamo, solo con i risultati possiamo far cambiare il giudizio”.