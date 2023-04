F1 GP Azerbaigian Baku 2023: Sargeant salta la sprint race, Ocon parte dalla pit-lane

Modifiche alla griglia di partenza della sprint race del GP di Azerbaigian di Baku di F1: Logan Sargeant, pilota statunitense della Williams, non correrà la gara sprint a causa dei danni riportati dalla sua vettura dopo l’incidente in curva 15 nella shootout. Altro cambiamento riguarda Esteban Ocon: il pilota della Alpine scatterà dalla pit-lane perché ha dovuto apportare modifiche alle sospensioni della sua macchina in regime di parco chiuso.

LA GRIGLIA DI PARTENZA