Ligue 1, L’Equipe: Marsiglia lascerà partire Tudor solo con un indennizzo importante

Il Marsiglia si tiene stretto Igor Tudor ma se davvero la Juventus dovesse farsi avanti per il tecnico croato, il club francese tratterà. L’ex vice di Pirlo potrebbe essere il possibile successore di Allegri, rumors che lo stesso Tudor già a fine marzo aveva smentito. Secondo quanto riporta L’Equipe, l’OM è soddisfatta del lavoro fatto dall’allenatore croato in questa stagione e nel weekend sarebbe in programma un incontro con l’agente di Tudor anche se di un eventuale rinnovo se ne riparlerà solo a fine stagione. Anche perché il tecnico croato ha ancora un anno di contratto e proprio per questo motivo, se l’interesse della Juventus diventasse concreto, il Marsiglia lo libererebbe solo dietro il pagamento di un indennizzo importante.