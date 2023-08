Bologna, Motta: “La società deve aiutarci e alzare il livello della squadra”

Thiago Motta ribadisce il proprio malumore dopo la sconfitta in amichevole contro l’Az Alkmaar. “Abbiamo visto come sempre dei ragazzi coraggiosi, fantastici, che danno il massimo e che anche oggi chiedono un aiuto alla società per alzare il livello della squadra“, le parole del tecnico del Bologna a Radio Nettuno dopo il test contro gli olandesi. I rossoblù non hanno potuto contare su Arnautovic, non convocato. “Aveva un fastidio al flessore e non poteva dare il 200%. Perché noi dobbiamo dare il 200% per arrivare a competere con squadre come quella di oggi”, ha concluso poi con una frecciata.