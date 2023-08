Empoli-Verona, i 22 convocati di Baroni: c’è Ngonge

L’allenatore del Verona Marco Baroni ha diramato la lista dei convocati in vista dell’esordio stagionale in Serie A dei gialloblù contro l’Empoli, sfida in programma sabato 19 agosto alle ore 18.30 allo Stadio Castellani e che aprirà la prima giornata. Di seguito la lista dei 22 a disposizione del tecnico degli scaligeri: 1 Montipò, 2 Amione, 3 Doig, 11 Djuric, 14 Joselito, 18 Hongla, 20 Saponara, 22 Berardi, 23 Magnani, 24 Terracciano, 26 Ngonge, 27 Dawidowicz, 28 Patanè, 32 Cabal, 33 Duda, 34 Perilli, 42 Coppola, 77 Mboula, 80 Cisse, 90 Folorunsho, 97 Cazzadori, 99 Bonazzoli.