Dazn, accordo con Vivaticket: sarà possibile comprare sull’app i biglietti per le partite

Dazn Italia ha annunciato di aver siglato una partnership con Vivaticket, importante realtà che si occupa di creazione, produzione, promozione e gestione di sistemi integrati di biglietteria elettronica. A partire dai prossimi mesi, dunque, tifosi e appassionati potranno comprare i biglietti per le partite tramite l’app, quella stessa app su cui è possibile vederle in streaming. Dopo una prima fase soft, lo store verrà gradualmente integrato nell’app e, col tempo, sarà sempre più semplice acquistare biglietti e vivere un’esperienza personalizzata,

“Il ticketing delle partite di calcio sarà presto a portata di click sulla nostra app. La partnership stretta con Vivaticket rappresenta un unicum per Dazn nel mondo e prosegue nella direzione di far diventare la nostra piattaforma punto di riferimento per i tifosi e business partner per le leghe sportive e le squadre” ha spiegato Stefano Azzi, ceo di Dazn Italia.

Molto entusiasta anche Silvano Taiani, Ceo di Vivaticket, che ha dichiarato: “La collaborazione con un partner di questo spessore e prestigio ci porterà sicuramente grandi benefici, sia in termini di audience, per il raggiungimento di nuovi target, sia di visibilità. L’accoppiata Vivaticket-Dazn rappresenta una novità senza precedenti e ci auguriamo che sia solo l’inizio di una partnership che possa portare a grandi sviluppi futuri“.