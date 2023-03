Empoli-Udinese, Zanetti: “Vogliamo tornare al successo. Vicario? Deciderò all’ultimo”

Paolo Zanetti, tecnico dell’Empoli, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell’incontro di Serie A 2022/2023 contro l’Udinese. Il dubbio principale riguarda l’eventuale presenza di Guglielmo Vicario, ancora non al 100% dopo la contusione al costato che l’ha costretto a saltare la sfida contro il Monza: “E’ convocato, ma non è detto che sarà a disposizione. Deciderò all’ultimo momento. Stiamo facendo di tutto perché è un giocatore importante per noi. E’ come se al Napoli togliessero Osimhen. Tuttavia c’è grande fiducia in Perisan“. Zanetti ha poi parlato degli altri infortunati: “Cambiaghi ha un infortunio muscolare, mentre Caputo ha un’infiammazione al tendine. Tuttavia non voglio cercare alibi, è un concetto che non mi piace“.

“L’Udinese è una squadra con caratteristiche ben precise e fisicità. Ci aspetta una partita molto difficile. Vogliamo tornare alla vittoria, ma servirà la mentalità giusta e stare sul pezzo per 95 minuti. La squadra sta dimostrando personalità, ma ci manca la cura dei particolari – ha proseguito l’allenatore dei toscani – Nonostante le due sconfitte stiamo bene. Dobbiamo superare gli ostacoli e riportare la barca sulla retta via. La nostra forza? Mantenere la mentalità“.