Crotone-Catanzaro: squadre in campo con il lutto al braccio in memoria dei migranti morti a Cutro

Nel monday night del girone C di Serie C 2022/2023 tra Crotone e Catanzaro, le due squadre scenderanno in campo con il lutto al braccio per onorare la memoria dei migranti morti nella tragedia di Cutro. Oltre al minuto di silenzio disposto dal ministro Andrea Abodi, le vittime del naufragio verranno dunque ricordate anche con il lutto al braccio nel sentito derby calabrese. A riportarlo è l’ANSA.