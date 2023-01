Empoli-Torino 2-2, Zanetti: “C’è un po’ di rammarico, ma grande prestazione”

“C’è un po’ rammarico, ma anche l’orgoglio di aver giocato per 70 minuti una grandissima partita contro una squadra veramente forte”. Con queste parole il tecnico dell’Empoli, Paolo Zanetti, è intervenuto dopo il 2-2 casalingo contro il Torino. “Oggi abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutte. A un certo punto abbiamo avuto un calo psicofisico, loro invece sono cresciuti, ma è un pareggio e un punto importante che continua la nostra striscia positiva. Questa partita ci dà un grande insegnamento, che in Serie A non si può mai mollare” ha aggiunto l’allenatore.

“Noi ottavi a cinque minuti dalla fine? Non guardiamo questo, continuiamo per la nostra strada. Quello che mi interessa è la prestazione, e oggi è stata importante. Abbiamo ben chiaro il nostro obiettivo” ha dichiarato Zanetti, aggiungendo che “sono soddisfatto ma metà, sarò soddisfatto a fine anno quando faremo i conti, con il nostro obiettivo centrato. C’è ancora un girone da giocare, quello che mi interessa che i ragazzi mettano in campo grande grinta e grande agonismo”.

Su Bajrami: “E’ importante, come ogni giocatore. Lavoriamo sul concetto di squadra, tutti quanti devono avere dentro questo concetto. Nelle gioie e nelle difficoltà lavoriamo da squadra”.