Formula E, E-Prix Diriyah 2023 gara-2 sabato oggi in tv: canale, orario e diretta streaming

Secondo appuntamento stagionale con la Formula E ma terza gara dell’anno, visto che all’E-Prix di Diriyah 2023 c’è gara-2 oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del sabato. In Arabia Saudita si disputa anche il secondo dei due E-Prix in programma: si parte alle ore 18 di sabato 28 gennaio. Chi riuscirà a vincere? Diretta tv su Sky Sport Arena in pay e in chiaro su Canale 20 di Mediaset, streaming su Sky Go e su Mediaset Infinity.

