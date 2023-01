Empoli-Torino 2-2, Paro: “Primo tempo di sofferenza, nella ripresa li abbiamo messi in difficoltà”

Il vice allenatore del Torino, Matteo Paro, dopo il pareggio per 2-2 ottenuto in rimonta contro l’Empoli al Castellani, ha parlato ai microfoni di Dazn: “Il primo tempo abbiamo sofferto molto il loro gioco e quei pochi palloni li abbiamo giocati malissimo. Nella ripresa abbiamo aumentato il palleggio e li abbiamo messi in difficoltà. La squadra ha creato parecchie occasioni, non era semplice restare in partita sul 2-0. Peccato perché c’erano anche i presupposti per vincerla, ma per come si era messa è un risultato importante. Hanno messo in difficoltà tante squadre, dovevamo essere più vivi sulle seconde palle. Miranchuk ci ha dato palleggio e tranquillità nel muovere la palla, che contro queste formazioni è necessario. Siamo stati bravi ad avere pazienza e a muovere bene la palla”.

Sul mercato: “Ilic? Non è ancora stato annunciato, preferisco parlare dei giocatori che sono andati in campo oggi. Poi penseremo alla prossima gara. La società farà le sue valutazioni, conosce l’importanza dei calciatori”.