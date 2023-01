Giorgi-Swan oggi in tv: orario, canale e diretta streaming qualificazioni Wta Lione 2023

Le indicazioni per seguire in diretta la sfida tra Camila Giorgi e Katie Swan, valevole per il primo turno di qualificazioni del WTA di Lione 2023. Dopo aver giocato un buon Australian Open, in cui ha raggiunto il terzo turno, l’azzurra classe ’91 inizia la sua stagione sul veloce indoor europeo dalla città transalpina e lo fa partendo dal tabellone cadetto. Il match non è affatto scontato contro la britannica n°132 delle classifiche ma in grado di esprimere un buon tennis, seppur leggero. Camila dovrà stare attenta a non commettere troppi errori. La sfida è in programma oggi, sabato 28 gennaio come 6°match a partire dalle 10:00 italiane (dopo Errani-Tubello) . Non è prevista una diretta televisiva dell’incontro.