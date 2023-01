Roma, Lo Monaco: “Zaniolo bambino viziato, è come Balotelli. Kvaratskhelia è di un’altra categoria”

Il dirigente sportivo Pietro Lo Monaco, contattato da Radio Punto Nuovo, ha detto la sua senza peli sulla lingua a proposito del caso Zaniolo in seno alla Roma. “Stiamo assistendo a un nuovo caso Balotelli, Zaniolo è un bambino viziato che pensa solo all’estetica e ai lussi che ha avuto fin da giovanissimo – afferma Lo Monaco – Mezzi giocatori vogliono diventare subito strapagati, questo è il calcio moderno. Un giocatore come Kvaratskhelia per esempio è di un’altra categoria rispetto a Zaniolo.”