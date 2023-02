Empoli-Spezia, Vicario ipnotizza Verde ma il rigore si ripete: cosa succede al fantacalcio?

Succede di tutto al Castellani di Empoli nella sfida contro lo Spezia. Parisi salva un gol con un intervento di mani sulla linea, viene espulso e ovviamente concesso il rigore allo Spezia. Vicario compie l’ennesimo miracolo della sua stagione, ipnotizzando Verde sia dagli 11 metri che sulla ribattuta. Ma tutto da rifare. I calciatori dell’Empoli sono entrati prematuramente in area di rigore. Questa volta l’estremo difensore dei toscani non riesce a ripetersi. Segna Verde e niente bonus al fantacalcio per Vicario, che anzi oltre al gol subisce anche un’ammonizione per proteste.

LA MOVIOLA