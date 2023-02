MOVIOLA – Empoli-Spezia, rigore per fallo di mano di Parisi: rosso diretto. Vicario para ma si ripete

Episodio da moviola nel corso di Empoli-Spezia, match valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo arriva la spizzata vincente che viene salvata però quasi sulla linea con la mano da parte di Parisi. L’arbitro Giua non si accorge di niente e viene richiamato al Var: rivedendo le immagini il direttore di gara non solo fischia calcio di rigore ma estrae anche il cartellino rosso per il giocatore dell’Empoli poiché ha giudicato in maniera volontaria l’intervento di Parisi. Dal dischetto Verde si fa ipnotizzare due volte da Vicario che compie ancora un paio di miracoli incredibili. Ma il Var interviene di nuovo: Luperto infatti è entrato nell’area di rigore prima del fischio ed è andato a disturbare Verde nel momento della seconda conclusione. Quindi il rigore si ripete: Verde cambia angolo e stavolta fa gol, 0-1 tra le polemiche.

ECCO COSA SUCCEDE AL FANTACALCIO