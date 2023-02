Combinata nordica, Coppa del Mondo Schonach 2023: vince Oftebro, Pittin 21°

Jens Luraas Oftebro ha vinto la Gundersen del sabato a Schonach, teatro della tappa di Coppa del Mondo 2022/2023 di combinata nordica. Sulle nevi tedesche il norvegese ha battuto allo sprint l’austriaco e leader della classifica generale Johannes Lamparter, che comunque mantiene 101 punti di vantaggio sullo stesso Oftebro nella corsa alla Sfera di Cristallo. Rispettivamente quinto e quarto dopo il segmento di salto, i due hanno rimontato prepotentemente e staccato chi li precedeva, con il giapponese Yamamoto che non ha nemmeno portato a termine la gara dopo aver vinto il segmento di salto. Il podio è stato completato dall’estone Kristjan Ilves, che ha confermato il piazzamento conquistato sul trampolino. Grande rimonta sugli sci per Alessandro Pittin, miglior italiano e risalito dal 35° al 21° posto nel fondo. Samuel Costa è ventiquattresimo mentre Raffaele Buzzi non ha chiuso la prova ed Aaron Kostner non è partito. Domani a Schonach si replica con un’altra Gundersen che promette spettacolo.