Lione, Grosso si presenta: “Era la mia prima scelta. Voglio riportare il club dove merita di essere”

“Non appena ho ricevuto la chiamata, è stata la mia prima scelta. Lavorerò tutto il tempo per ricambiare questa fiducia, sogno qualcosa di grande. Abbiamo subito voglia di lavorare per crescere e meritarci l’atmosfera che c’è in questo stadio”. Inizia così la conferenza stampa di presentazione di Fabio Grosso, nuovo allenatore del Lione. L’ex tecnico del Frosinone ha firmato un contratto fino al 2024 con lo storico club francese. “C’è un’atmosfera straordinaria al Groupama Stadium – afferma l’ex difensore che a Lione giocò due anni da calciatore -. Questa città mi ha lasciato qualcosa di fantastico. Ho un ricordo incredibile della mia esperienza qui, ho avuto l’opportunità di tornare ed ora è davvero bello essere l’allenatore. Ci sono strutture incredibili, il club sta progredendo e chi lavora qui deve meritarsi l’amore che c’è per questa squadra. Cercheremo di tornare dove il club e le persone che lo seguono meritano di essere”.

“La cosa più importante è che la squadra giochi unita – sostiene il tecnico -. Dobbiamo fare buone cose insieme, questo fa la differenza. Ognuno di noi deve dare il massimo per alzare il livello della squadra. Non succede con lo schiocco di un dito”. Il campione del mondo del 2006 prende il posto di Laurent Blanc, esonerato dopo solo quattro partite: “Ho molto rispetto per lui, è un’istituzione in Francia. C’era qualcosa che non andava, parlerò subito con i giocatori e inizieremo a lavorare. Non è in un giorno che riacquisti fiducia, è un percorso. Non sarà facile ma le cose che non sono facili da realizzare”.