Empoli-Napoli: Ciccio Caputo in dubbio, out anche Akpa Akpro e Bandinelli

L‘Empoli si prepara ad affrontare il Napoli, domani pomeriggio al Castellani. Mister Zanetti dovrà fare i conti con le numerose assenze, a cui si potrebbe aggiungere quella di Ciccio Caputo, alle prese con un’infiammazione. Al suo posto in avanti potrebbe esordire dal primo minuto la coppia Piccoli-Satriano, vista anche l’assenza di Cambiaghi per un infortunio muscolare. Sulla trequarti il favorito resta Baldanzi. In difesa rientrerà Fabiano Parisi a sinistra, a destra toccherà ad Ebuhei mentre la coppia di centrali sarà formata da Ismajli e Luperto. In mediana mancheranno Akpa Akpro e Bandinelli, out per squalifica. Haas ed Henderson sono i favoriti per sostituirli, in regia invece spazio a Marin.