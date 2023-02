Juventus, squadra rientrata da Nantes e subito al lavoro: obiettivo derby

La Juventus è rientrata questa mattina da Nantes. I bianconeri, reduci dalla bella vittoria per 3-0 in Francia, si sono subito rimessi al lavoro per preparare il derby di campionato contro il Torino in programma martedì 28 febbraio. Scarico per chi ha giocato ieri, lavoro in campo con esercitazioni sul possesso palla e conclusioni su cambio di gioco e cross per il resto del gruppo. Domani è in programma una sessione mattutina.