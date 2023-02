Empoli-Napoli 0-2, Zanetti: “Risultato dignitoso, ci abbiamo provato”

Paolo Zanetti è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine di Empoli-Napoli, anticipo della ventiduesima giornata di Serie A: “Abbiamo portato a casa un risultato dignitoso contro una squadra impressionante, senza mollare mai. Ci abbiamo provato, ma abbiamo commesso due errori e la montagna è diventata difficilissima da scalare. Posso dire però che abbiamo imparato in termini di esperienza“.

Il tecnico dei toscani ha poi proseguito: “Avevamo preparato bene la gara, purtroppo l’approccio non è stato semplice per via della tensione. Qualcosa non andava rispetto al solito, ma affrontavamo comunque una squadra che pochi giorni prima aveva ridicolizzato la vincitrice dell’Europa League“.