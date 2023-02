Highlights e gol Fidelis Andria-Foggia 0-1, Serie C 2022/2023 (VIDEO)

di Mario Boccardi

Vince ancora il Foggia: la compagine rossonera sbanca Andria per 1-0 grazie alla rete di Roberto Ogunseye e vola a quota 46 punti in classifica, frutto di 13 vittorie, 7 pareggi e 9 sconfitte. Il Foggia cambia completamente passo rispetto ad un inizio di stagione balbettante: sono sette i risultati utili consecutivi, con 5 successi nelle ultime 7 gare e un totale di 17 punti conquistati. Riviviamo quanto accaduto in campo con gli highlights della sfida.