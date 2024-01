Empoli-Milan, Pioli: “Krunic non si è fatto fuori da solo, scelta mia. Theo Hernandez si allunga la carriera”

“Krunic? In questo momento è meglio per lui e per noi che stia cercando un’altra squadra. Non è vero che si è fatto fuori da solo, ho fatto io delle scelte perché il suo rendimento non era quello di prima. Jovic e Giroud? Sono fortunato ad avere due centravanti così, le scelte non sono mai definitive. Mi auguro che entrambi continuino ad essere punti di riferimento per la fase offensiva”. Lo ha detto il tecnico del Milan, Stefano Pioli alla vigilia del match esterno contro l’Empoli, a proposito del futuro del centrocampista, vicino alla cessione al Fenerbahce. Sempre restando ai singoli, l’allenatore rossonero si è soffermato su Theo Hernandez, che ha dato buone risposte da difensore centrale: “Si sta allungando la carriera con questa mossa. Ha mezzi tattici e tecnici sopra la media, può giocare dove sente di poter dare il meglio”. In questi giorni Zlatan Ibrahimovic ha assistito all’allenamento della squadra: “Cosa può trasferire? Ci ha già dato tanto, in campo e fuori, quando è stato giocatore. Può trasferire tanto, è il re di come ha saputo affrontare ogni sfida avuta in carriera. Per noi è un aiuto in più”.

La sfida del Castellani apre un ciclo di partite fondamentale per la stagione: “Siamo concentrati solamente sulla partita di domani. Ci aspetta una settimana importante, se è cambiato il vento? Aspettiamo la partita con la Roma. Abbiamo la possibilità di vincere tante partite, ma ci sono tante cose da fare bene sul campo: finalizzare di più, difendere bene”. L’infermeria si sta svuotando: “Okafor sarà disponibile per la partita con la Roma. Quando tornerà, avremo buone risorse. Siamo abbastanza completi. Mercato? I dirigenti sono all’opera, se ci sono le opportunità per migliorare, si faranno trovare pronti”. Al momento non c’è Chukwueze, impegnato in Coppa d’Africa: “Tra i nuovi arrivati è quello che sta facendo più fatica ad inserirsi nei meccanismi. Ha avuto infortuni e questo ha rallentato i tempi di inserimento. Mi aspetto di più quando tornerà”.