Udinese, Cioffi: “Giannetti innesto importante, domani gioca Okoye”

Il tecnico dell’Udinese Cioffi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Lazio: “L’arrivo di Giannetti è importante per noi. Fornirà un’ottima alternativa a Kabasele e Masina. E’ un giocatore di grande esperienza e che ha giocato tanto in carriera. Ci darà una grande mano”.

Sulle scelte di formazione e gli infortuni: “Samardzic vedo come si allena e merita di essere convocato e di giocare. Vedrò domani se dall’inizio o meno. Davis è tornato dall’infortunio ed è a disposizione. Sarà come un acquisto di gennaio per noi. Brenner starà fuori ancora per un po’ di tempo. Zemura ha avuto un infortunio delicato e tornerà in gruppo settimana prossima”.