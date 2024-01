Sci Alpino, Brignone: “A Kranjska Gora non era facile, contenta per il terzo posto”

Federica Brignone, italiana più titolata nello sci alpino, ha parlato dopo il terzo posto nel gigante di Kranjska Gora. Questa gara le permette di mantenere il pettorale rosso di leader della classifica di specialità ed il secondo posto nella generale, dietro solamente all’immensa Mikaela Shiffrin.

Il podio di oggi è stato completato dalla seconda piazza di Lara Gut-Behrami e dalla vittoria della canadese Valerie Grenier. L’atleta azzurra ha dichiarato: “Sono contenta di iniziare il 2024 sul podio, è sempre importante. Le condizioni non erano facili, bisognava osare tantissimo. Credo di aver attaccato bene all’inizio, ma nel finale mi sono resa conto che avrei potuto spingere ancora di più. Mi spiace aver perso tanto nella parte bassa, perchè è come se mi mancasse un pezzettino. Non sono riuscita a dare il 100% come in altre occasioni, ma in fondo sono soddisfatta“.

Quello ottenuto dall’azzurra è il podio numero 63 della carriera. Federica Brignone resta pettorale rosso di leader di Coppa di slalom gigante con 460 punti davanti alla svizzera Lara Gut-Behrami,, terza l’americana Mikaela Shiffrin con 349. Nella generale di Coppa, Shiffrin è prima con 929 davanti a Brignone con 697, terza la slovacca Petra Vhlova con 622. Quarta è Gut-Behrami con 549, quinta l’italiana Sofia Goggia con 450.