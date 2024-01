Empoli-Milan, infortunio per Ebuehi: Andreazzoli in grande emergenza

Tegola per Aurelio Andreazzoli. Nel corso del primo tempo di Empoli-Milan, match valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024, il laterale destro Ebuehi ha accusato un problema muscolare al flessore della gamba destra e si è immediatamente accasciato a terra chiedendo il cambio. Al suo posto il tecnico dell’Empoli ha mandato in campo il centrocampista Ranocchia adattando Gyasi come terzino.