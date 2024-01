LIVE – Staffetta maschile Oberhof 2024 biathlon: AGGIORNAMENTI in DIRETTA

Il live e la diretta testuale della staffetta maschile 4×7.5 km di Oberhof 2024, gara valevole per la quarta tappa della Coppa del Mondo di biathlon. L’Italia propone il quartetto composto da Elia Zeni, Didier Bionaz, Lukas Hofer e Tommaso Giacomel. La Nazionale favorita per la vittoria finale è la Norvegia dei fratelli Johannes Thingnes e Tarjei Boe. Temibili anche la Francia di Quentin Fillon Maillet e la Germania di Benedikt Doll, che nella giornata inaugurale ha fatto esultare il pubblico di casa vincendo la sprint.

Un’altra candidata al podio è la Svezia, che può contare su due uomini di sicuro affidamento come Martin Ponsiluoma e Sebastian Samuelsson. Appaiono meno pericolose, invece, sia l’Austria sia la Svizzera. Gli azzurri hanno già dimostrato il loro valore nelle precedenti tappe e possono puntare ad un risultato di primo piano. Non saranno ammesse sbavature, tuttavia, soprattutto nei pressi del poligono per cercare di tenere il ritmo dei forti avversari. Sportface.it seguirà la prova nel dettaglio, fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale a partire dalle ore 11.30.

STAFFETTA MASCHILE OBERHOF 2024 (DIRETTA)