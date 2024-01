MOVIOLA – Empoli-Milan, Maleh la tocca con la mano: rigore, Giroud fa 0-2

Episodio da moviola nel corso del primo tempo di Empoli-Milan, match valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Allo stadio Castellani i rossoneri attaccano e, sugli sviluppi di un calcio piazzato, arriva il tocco con la mano alta di Maleh che però l’arbitro La Penna non ravvisa in diretta, visto che è stato minimo, ma viene giustamente richiamato al Var da Irrati. Il direttore di gara, dopo una rapida revisione, assegna calcio di rigore per il Milan. Decisione giusta: Olivier Giroud dagli undici metri fa 0-2.