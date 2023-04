Empoli-Lecce oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2022/2023

L’Empoli affronterà il Lecce nel match valido per la ventottesima giornata di Serie A 2022/2023. In Toscana si affrontano due delle squadre meno in forma di tutto il campionato. Entrambe sono infatti reduci da ben quattro sconfitte consecutive e vogliono invertire il trend al più presto. La retrocessione non preoccupa più di tanto visto che il vantaggio sulla zona rossa è notevole. Meglio però non correre alcun rischio e conquistare i punti necessari al più presto. La sfida è in programma oggi, lunedì 3 aprile alle 18:30 allo stadio Castellani. Diretta sulla piattaforma Dazn e sul canale Zona Dazn, visibile su Sky previa attivazione.