Diffidati Empoli-Lecce, i giallorossi a rischio squalifica in vista del Napoli

E’ tutto pronto allo stadio Carlo Castellani per la sfida tra i padroni di casa dell’Empoli ed il Lecce che, nel match valevole per la ventottesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023, andranno a caccia di preziosi punti in ottica salvezza. La compagine giallorossa attualmente è in una situazione di classifica abbastanza tranquilla, ma vuole incrementare il margine di vantaggio sulla terz’ultima per regalarsi un finale di stagione più rilassato. In vista della prossima partita contro il Napoli, che andrà in scena venerdì 7 aprile alle ore 19:00, gli uomini di Marco Baroni dovranno fare molta attenzione ai cartellini gialli poiché nella lista dei diffidati figurano ben quattro calciatori che, in caso di ammonizione, salterebbero il prossimo turno: si tratta di Lorenzo Colombo, Lameck Banda, Blin e Gabriel Strefezza.