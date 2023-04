Everton-Tottenham oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Premier League 2022/2023

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Everton e Tottenham, valevole per la ventinovesima giornata di Premier League 2022/2023. Nella prima senza Conte, gli Spurs vanno a Liverpool nella tana dei Toffees in un match meno semplice di quello che può sembrare. Kane e compagni hanno bisogno di punti per rilanciarsi nella corsa al quarto posto, mentre i padroni di casa sono in piena zona rossa ed hanno bisogno di punti quantomeno per respirare. Chi avrà la meglio? La sfida è in programma lunedì 3 aprile alle 21:00 a Goodison Park. Diretta tv su Sky Sport, oltre che in streaming su SkyGo e NOW.