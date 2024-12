“I ragazzi finora stanno facendo qualcosa che era impensabile a inizio campionato. I buoni risultati sono una conseguenza dell’ottimo lavoro fatto durante la settimana. Raramente ho trovato nella mia carriera un gruppo così unito e dedito al lavoro. C’è solo da fare i complimenti alla squadra”. Così Roberto D’Aversa, tecnico dell’Empoli, dopo la vittoria ottenuta contro il Verona per 4-1. “Bisogna rimanere coi piedi per terra e ragionare sul nostro reale obiettivo. La posizione di classifica che abbiamo ora non ci deve far esaltare troppo. La partita di oggi è stata la migliore da quando sono qui all’Empoli. I ragazzi hanno dimostrato maturità e il risultato è più che giusto. È stata una prestazione importante, nonostante l’emergenza infortuni“. In merito poi a Pellegri, uscito dopo appena dieci minuti per infortunio: “Voglio spendere due parole per Pietro, perché, prima di farsi male, stava facendo cose importanti per se stesso e per la squadra. Speriamo che gli esami di domani non ci diano una brutta notizia“.