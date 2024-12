“Congratulazioni a McLaren per la vittoria del campionato Costruttori. Per quanto ci riguarda, è stato positivo riuscire a combattere fino all’ultimo giro della gara finale. Un grande grazie alla squadra per una stagione davvero bella, con cinque vittorie, tra cui quelle a Monaco e Monza. Un ringraziamento speciale a Carlos (Sainz, ndr) per tutto ciò che ci ha dato in questi ultimi quattro anni. Che questa stagione sia il punto di partenza per un 2025 in cui puntiamo ad essere ancora più competitivi”. Queste le parole di John Elkann, Presidente della Ferrari, nella nota a commento del GP di Abu Dhabi, che ha chiuso la stagione 2024 di F1.