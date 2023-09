Inter, Calhanoglu recuperato per Empoli: il turco è pronto a tornare titolare

Sospiro di sollievo in casa Inter per le condizioni di Hakan Calhanoglu che, dopo l’affaticamento di martedì che lo ha costretto a saltare la Real Sociedad, è completamente recuperato. Il centrocampista turco, dunque, potrebbe giò tornare in campo dal 1′ contro l’Empoli, nel match valevole per la quinta giornata di Serie A 2023/2024, previsto domenica alle 12:30. Probabile esordio da titolare anche per Davide Frattesi, con uno tra Nicolò Barella ed Henrikh Mkhitaryan che dovrebbe partire dalla panchina.