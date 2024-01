Ibrahimovic trascina il Milan U16: Vincent, figlio di Zlatan, segna il suo primo gol rossonero

Tempistica perfetta. Lo scorso mese Zlatan Ibrahimovic ha iniziato la sua nuova esperienza con il Milan, in qualità di consulente della proprietà, e poche settimane fa ha iniziato il suo lavoro da dirigente a Milanello. Contestualmente la squadra di Pioli sembra aver riacquistato fiducia, con 19 punti in 8 partite. L’ultima vittoria è arrivata nella giornata di ieri contro la Roma e non è stata una domenica banale per la leggenda svedese che ha potuto festeggiare anche il primo gol di suo figlio Vincent. Il secondogenito di casa Ibra è stato infatti protagonista del 3-2 inflitto dal Milan Under 16 ai danni dei pari età del Venezia al ‘Vismara’. Un successo importante che permette ai rossoneri di scavalcare al 1° posto del Girone B (33 punti) l’Inter, fermata 1-1 in trasferta dall’Atalanta. Centrocampista, classe 2008, Vincent Ibrahimovic veste la maglia del Milan dall’agosto 2022, proprio come il fratello Maximilian, due anni più grande, che oggi (ore 14) sarà impegnato con l’Under 18 rossonera nel posticipo contro il Parma a Collecchio.