Highlights e gol Rennes-Paris Saint Germain 1-0, Ligue 1 2022/23 (VIDEO)

di Marzia Bosco 30

Il Paris Saint-Germain perde contro il Rennes per 1-0, nella diciannovesima giornata di Ligue 1 2022/23. I padroni di casa si impongo di misura sui primi classificati grazie alla rete messa a segno da Traore al 65esimo. Niente da fare per gli uomini di Galtier che restano in vetta con 47 punti. Di seguito gli highlights del match.