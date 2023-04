Dopo l’Inter anche la Roma: Digitalbits non paga e i giallorossi sospendono il marchio sulle maglie

Dopo l’Inter, anche la Roma. Lo sponsor Digitalbits non ha effettuato il pagamento del 31 marzo ai giallorossi, che così hanno deciso di sospendere il marchio sulle maglie già a partire dalla sfida di domani contro il Milan. In questo momento sono in corso dei dialoghi tra le parti, con la società dei Friedkin che si aspetta che Digitalbits paghi la somma dovuta. Se questo non dovesse accadere, il club capitolino potrebbe prendere in considerazione di estendere la sospensione della scritta sulla propria maglia o intraprendere altre strade. Nel frattempo per la partita contro il Milan, la Roma ha chiesto alla Lega di poter aver al posto dello sponsor una scritta che ricalchi il legame con la città.