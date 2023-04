Ancelotti sul futuro: “La mia permanenza al Real Madrid non dipende dalla Champions. Resterò fino al 2024”

Carlo Ancelotti spegne ogni possibilità sul suo futuro lontano dal Real Madrid. Per il tecnico italiano si era parlato della possibilità di dirigersi in Brasile alla guida della nazionale verde oro, soprattutto senza titoli in questa stagione in quel della capitala spagnola. Dubi fugati. Infatti è stato lo stesso Ancelotti a parlare chiaro del suo avvenire, giurando amore verso il Real Madrid fino al 2024. Queste le sue parole sul suo futuro in conferenza stampa. Le parole di Ancelotti: “La mia permanenza non dipende dalla vittoria in Champions. Il mio futuro è già scritto: sarò qui fino al 2024, dopo non lo so“.