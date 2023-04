Inter, Darmian: “Bravi in Coppa Italia, ora testa al campionato. Rinnovo? E’ stata una decisione facile”

Matteo Darmian a piccoli passi si è preso un posto importante nello spogliatoio dell’Inter e nello scacchiere tattico di Inzaghi. Il giocatore ex Parma, grazie alla sua duttilità, è stato inserito in tantissime parti del campo, rivelandosi un vero e proprio jolly. Lo stesso Darmian ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset: dalla finale di Coppa Italia conquistata, alla Champions, passando per il suo rinnovo ed un futuro, chissà, ancora in Nazionale. Queste le parole di Darmian.

Sulla stagione dell’Inter: “C’è grande soddisfazione per la partita che ci ha permesso di raggiungere la finale di Coppa Italia. Abbiamo la possibilità di conquistare un altro trofeo e ci proveremo. Abbiamo raggiunto la finale che era uno dei nostri obiettivi e che ci permetterà di giocare la Supercoppa il prossimo anno. Siamo in semifinale di Champions che è una cosa importante e ora guardiamo alla sfida di domenica perché anche in campionato dobbiamo fare punti per raggiungere il nostro obiettivo. A Empoli è arrivata una vittoria importante che ci ha permesso di interrompere una striscia negativa in campionato. Ora dobbiamo continuare così fino alla fine dell’anno per fare un finale di stagione importante. Adesso quello che dobbiamo fare è pensare a una partita alla volta e quella di domenica è la più importante in questo momento“. Sul derby in Champions: “Sarà una partita molto importante, giocheremo contro una squadra forte e organizzata ma noi ci prepareremo nel migliore dei modi per provare a portare a casa una vittoria“.

Sulla Nazionale: “Sono più contento se la squadra fa bene e se raggiunge gli obiettivi che aveva all’inizio della stagione. Personalmente sono contento, sento la fiducia di tutti e questo mi spinge a migliorare giorno dopo giorno“. Sul rinnovo: “Fin dal primo giorno mi sono sentito bene, ho sentito la fiducia di tutti e quindi è stata una decisione facile“.