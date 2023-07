Milan, nessun conflitto su multiproprietà: da Uefa ok per la prossima Champions League

Buone notizie per il Milan che, qualche minuto fa, ha ricevuto il via libera dalla Uefa per la partecipazione alla prossima edizione della Champions League 2023/2024. Secondo l’organo di controllo finanziario della Uefa (CFCB), infatti, non c’è nessun conflitto di multiproprietà collegato al Tolosa; hanno ricevuto l’ok anche Aston Villa e Vitória Sport Clube e a Brighton e Royal Union Saint Gilloise. A seguito dell’implementazione di modifiche significative da parte dei club e dei relativi investitori, la Prima Camera del CFCB ha accettato l’ammissione dei suddetti club alle competizioni UEFA per club per la stagione 2023/24. Il CFCB ha rilevato che le modifiche significative implementate hanno portato i club a conformarsi alla regola della proprietà multi-club.

Secondo il CFCB “nessun club, direttamente o indirettamente, detiene o commercia in titoli o azioni di qualsiasi altro club che partecipa a una competizione UEFA per club. Inoltre, nessun club è membro di un altro club che partecipa a una competizione UEFA per club, nessuno ha alcun potere o è contemporaneamente coinvolto, direttamente o indirettamente, a qualsiasi titolo nella gestione, amministrazione e/o prestazione sportiva di più di un club che partecipa a una competizione UEFA per club, nessuno ha il controllo o un’influenza decisiva su più di un club in una competizione UEFA per club”.

“Tutti i club interessati hanno accettato le seguenti condizioni: i club non si trasferiranno tra loro i giocatori, a titolo definitivo o in prestito, direttamente o indirettamente, fino a settembre 2024; i club non stipuleranno alcun tipo di cooperazione, accordi tecnici o commerciali congiunti; i club non utilizzeranno scouting congiunto o database dei giocatori. La Prima Camera del CFCB “continuerà a monitorare i club sopra menzionati per garantire che la regola della proprietà multi-club continui ad essere rispettata in futuro”, si specifica in una nota.