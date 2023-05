Diritti tv Serie A: sul tavolo 24 opzioni con ben 8 pacchetti differenti

Procede spedita la discussione in Lega Serie A per l’approvazione del bando relativo ai diritti audio visivi relativa al prossimo ciclo (dalla stagione 2024-25). Al momento sul tavolo ci sono 24 opzioni, composte da 8 pacchetti differenti della durata di tre, quattro e cinque anni: i broadcaster avranno dunque l’opportunità di scegliere sia la durata che la composizione per formulare la propria offerta complessivi, la quale verrà valutata successivamente dalla Lega. I pacchetti – i quali verranno messi a gara dopo l’approvazione del bando – riguarderanno il numero di eventi che potranno essere trasmessi dai broadcaster.